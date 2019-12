L'ex-star NBA Dwyane Wade se confie sur l'homosexualité de son fils de 12 ans

Face aux critiques constantes sur son fils, Dwyane Wade a décidé de ne pas se démonter. Invité dans le podcast «All The Smoke», consacré aux joueurs de NBA, l'ex-basketteur a livré un message poignant sur l'homosexualité de son fils de 12 ans.

«Mon fils de 12 ans a plus de force et de courage que moi. On apprend beaucoup de ses enfants [...] Ma femme et moi voulons que nos enfants puissent être ce qu'ils ont envie d'être dans ce monde [...] La négativité, la haine, sont inévitables», a expliqué l'ex-star des Heat de Miami, retraité depuis cet été après 16 saisons en NBA.

Père de quatre enfants, Dwyane Wade a souvent haussé le ton sur les réseaux sociaux pour défendre Zion, 12 ans, victime d'homophobie. «Quand je réponds, ce n'est pas parce que vous m'avez blessé ou parce que je me soucie de vos avis. Je réponds car j'ai une plateforme et je parle pour ceux qui n'ont pas la même voix que moi», a-t-il expliqué.

Puis d'ajouter : «J'ai dû me regarder dans le miroir lorsque mon fils a eu 3 ans et que ma femme et moi avions commencé à remarquer qu'il n'était pas attiré par les mêmes choses que mon autre fils. Je me suis dit 'qu'est-ce que tu fais si ton fils t'annonce qu'il est gay ? Comment vas-tu réagir ? Comment vas-tu te comporter ? Ce n'est pas son problème. Il sait qui il est. C'est ton problème. Qui es-tu ?».

Quelques semaines plus tôt, alors son épouse l'actrice Gabrielle Union, postait un cliché de famille sur Instagram sur lequel Zion portait des faux ongles, les critiques avaient fusé sur les réseaux sociaux.

Une vague de haine qui avait obligé le basketteur à monter au créneau : «La stupidité fait partie de ce monde, il faut s'y faire. Mais je vais vous dire une chose, j'ai été choisi pour prendre soin de ma famille, pas vous», avait-il déclaré sur sa page Twitter.

I’ve seen some post-thanksgiving hate on social about my family photo. Stupidity is apart of this world we live in—so i get it. But here’s the thing—I’ve been chosen to lead my family not y’all. So we will continue to be us and support each other with pride, love & a smile!

— DWade (@DwyaneWade) 30 novembre 2019