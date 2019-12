Emilia Clarke ne veut plus faire de selfies avec ses fans

Elle privilégie l’échange. Emilia Clarke a pris la décision de ne plus faire de selfies avec ses fans et préfère signer des autographes.

«Vous devez avoir une interaction avec la personne et ne pas juste dire "Salut, faisons un selfie", a précisé l’actrice de Game of Thrones (GOT) lors du podcast de Jessie Ware "Table Manners". Au lieu de cela, (un autographe) se transforme en "Ok, quel est ton nom ? A qui est-ce que je le fais ?" Ensuite, une conversation peut même s’engager».

La Britannique espère ainsi établir un contact plus direct pour une relation différente : «En fait, vous avez quelque chose d’humain à humain, au lieu de quelque chose qui n’est agréable ni pour eux ni pour vous».

L’actrice de 33 ans, qui a subi deux AVC durant le tournage de GOT, a pris cette décision suite à un incident : «Je marchais dans un aéroport et j’ai commencé à avoir une crise de panique provoquée par un épuisement», a-t-elle raconté. C’est alors qu’un fan s’est approché pour lui demander un selfie. «Je pleure et ce gars me dit "Je peux avoir un selfie ?" et je lui réponds "Je ne peux pas respirer, je suis vraiment désolée…"», a-t-elle partagé.