Laury Thilleman s'est mariée avec le chef Juan Arbelaez

Elle a dit «oui». L'ancienne miss Laury Thilleman s'est mariée en toute discrétion avec son petit ami Juan Arbelaez ce samedi 21 décembre.

La cérémonie a eu lieu en Bretagne dans la région d'origine de la jeune femme. Cette dernière a partagé en «story» sur son compte Instagram un cliché d'elle au bras de son père, Fabrice, qui l'accompagnait à l'autel ce jour-là.

Sur cette photo, Laury Thilleman apparaît avec un large sourire et arbore une robe blanche originale façon chemisier ainsi qu'un bouquet de fleurs.

Après quatre ans de relation avec Juan Arbelaez, l'ancien candidat de l'émission de cuisine Top Chef qu'elle avait rencontré sur un plateau de télévision, la plus sportive des anciennes Miss France a décidé de passer au niveau supérieur.

Laury Thilleman et les invités du couple ont partagé des images de la fête qui avait lieu dans une grande salle en pierres décorée de guirlandes lumineuses et ponctuée de différentes happening musicaux et gastronomiques.

Il y a deux semaines, la jeune femme aujourd'hui fraîchement mariée avait partagé une photo où elle posait dans des bains thermaux de Budapest accompagnée d'un groupe de filles parmi lesquelles figurait Marine Lorphelin pour ce qui semblait être son enterrement de vie de jeune fille.

Le 23 novembre dernier, le jules de Laury Thilleman avait partagé son bonheur sur son compte Instagram. «Ça fait 4 ans qu’au restaurant tu manges mon plat et pas le tien. Ça fait 4 ans que je prépare des sacs à dos de 2 kg et que je me retrouve à porter tes valises de 90 kg. Ça fait 4 ans que j'entends « je te l’avais dit », « qui avait raison ? », « heureusement que je suis là » Et ça fait 4 ans que je ne changerais absolument rien et j’en veux beaucoup plus !"», avait-il écrit à propos de sa belle.