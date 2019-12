Kim Kardashian offre une veste de Michael Jackson à sa fille North West pour Noël

North West n'est décidément pas une petite fille comme les autres. Pour Noël, la fille de Kim Kardashian et de Kanye West a reçu une veste comme cadeau... Mais il ne s'agit pas d'un banal vêtement puisque le bout de tissu appartenait au Roi de la pop en personne.

Ce mardi 24 décembre, la star des réseaux sociaux a dévoilé dans une vidéo la veste en velour noir portée par Michael Jackson à l'occasion, notamment, des 65 ans de son amie Elizabeth Taylor en 1997.

«North est une grande fan de Michael Jackson et nous savions qu’elle allait l’adorer alors nous l’avons achetée lors d’une vente aux enchères comme cadeau de Noël pour North», a expliqué Kim Kardashian sur Instagram.

North’s Christmas gift from Kim & Kanye.





Michael Jackson’s original velvet jacket worn during Elizabeth Taylor’s 65th Birthday and 50th Cannes Film Festival in 1997. pic.twitter.com/X2SvplvJJH

— TeamKanyeDaily (@TeamKanyeDaily) December 24, 2019