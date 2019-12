L'acteur Tom Hanks a été naturalisé grec

Après avoir déclaré son amour pour la Grèce, Tom Hanks en possède désormais la nationalité. L'acteur américain a été naturalisé ce vendredi 27 décembre par le président grec lui-même.

Prokopis Pavlopoulos a signé un acte de naturalisation honorifique pour la star, a annoncé l'agence de presse grecque ANA. Une annonce qui a de quoi surprendre, mais qui n'étonnera toutefois pas les fans du comédien. L'homme est en effet marié à Rita Wilson, actrice, chanteuse et productrice d'origine grecque. Cette dernière a notamment produit le film «Mariage à la grecque» (2002), une comédie qui met en scène une famille d'immigrés grecs dans la banlieue de Chicago très attachée à leurs origines et traditions.

Tom Hanks et Rita Wilson possèdent une maison de vacances sur l'île grecque d'Antiparos où ils séjournent chaque été et partagent sur les réseaux sociaux des photos de leurs escapades paradisiaques à travers les Cyclades. Âgé aujourd'hui de 63 ans, Tom Hanks reste un des mieux payés d'Hollywood. Il a reçu deux fois l'Oscar du meilleur acteur pour les films Philadelphia (1993) et Forrest Gump (1994).

La France lui a également rendu honneur en 2016, lorsqu'il a été fait chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur par le président de la République François Hollande. Enfin, le président américain Barack Obama lui a décerné la médaille présidentielle de la Liberté.