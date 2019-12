Kev Adams se moque d’Aya Nakamura en direct et s’attire les foudres des fans de la chanteuse

Une vanne qui ne passe pas. L’humoriste Kev Adams a provoqué la colère des fans d’Aya Nakamura après avoir taclé gentiment la chanteuse lors de son spectacle «Sois Dix Ans», retransmis en direct sur TF1 ce samedi 28 décembre.

Depuis le zénith Nantes Métropole, l’acteur d’«Aladin» s’est notamment moqué du nom de l’interprète de «Pookie» : «Kayaaakaaaanakanamura ! Son nom on dirait pas un sort dans Harry Potter ?», a-t-il lancé pendant un sketch.

Kayaaakaaaanakanamura ! Son nom on dirait pas un sort dans Harry Potter ? #KevAdamsEnDirect — Kev Adams (@kevadamsss) December 28, 2019

Une vanne que l’humoriste de 28 ans a également posté sur les réseaux sociaux, où il a été la cible de vives critiques comme en témoignent les publications ci-dessous.

En plus de salir le nom d'une artiste infiniment plus talentueuse que toi, tu ose salir une des plus grande oeuvres de la pop culture...J'hesite entre humoriste pitoyable ou humoristique périmé pour le dercrir...#KevAdams #AyaNakamura @kevadamsss https://t.co/akIos3Jbxz — Super Saiyajin Black (@Tdjamal) December 29, 2019

Le spectacle de Kev Adams il était marrant sauf la partie avec Aya Nakamura c’était vraiment éclatée — Stacy (@Stxcy971) December 28, 2019

Slim restera à jamais plus drôle que toi il aurait dû percer pic.twitter.com/17lOrR5FPH — 9-25 (@MomoMaicon) December 28, 2019

Vas-y, enchaîne avec une blague bamboula. Après refais nous ton sketch sur les asiats — General Alcazar (@GeneralAcazar) December 29, 2019

Quand j’ai vu la blague claqué au sol de Kev Adams sur Aya Nakamura https://t.co/U8S6BvEsdp — (@krn9ii) December 29, 2019

Donc Kev Adams il fait des blagues sur Aya Nakamura, Iris Mitteneare... trop drôle de se moquer des femmes. Il est pas assez drôle lui-même, faut qu’il se moque ? #KevAdamsEnDirect — Pruno (@fruitdesbois_) December 29, 2019

Kev Adams aurait-il pris pour cible Aya Nakamura parceque’elle a refusé de faire un sketch avec lui ? Dans une interview accordée à Téléstar et publiée ce samedi, l’artiste a également fait référence à la star : «Je l'adore Kayak ! Personne ne comprend ce qu'elle dit mais ses chansons sont tops.», a-t-il lancé.

Il a ensuite confié avoir invité la chanteuse sur scène afin de faire un sketch ensemble, mais elle a refusé son offre. «Je lui ai proposé de venir me rejoindre sur scène et de me vanner. On aurait fait un sketch à deux, j'avais plein d'idées. Mais, elle a refusé, a-t-il expliqué. Je ne vais pas m’obstiner. Je crains qu’elle manque un peu de second degré. C’est dommage.»