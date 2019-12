Dadju annonce officiellement qu'il sera bientôt papa pour la deuxième fois

La famille s’agrandit. Invité sur la plateau des «Enfants de la télé», ce dimanche 29 décembre, le chanteur Dadju a révélé qu’il allait être papa pour la deuxième fois.

«Vous êtes papa ?», lui a demandé l'animateur Laurent Ruquier. Ce à quoi l’interprète de «Jaloux» et de «Compliqué» a répondu : «Papa, oui, d'une petite fille», avant de poursuivre : «Et j'attends un autre enfant là.»

«On sera bientôt quatre»

Si certains fans ont appris la nouvelle après son passage sur France 2, d’autres avaient déjà soupçonné cet heureux évènement, même si l'artiste est très discret à propos de sa vie privée.

Et pour cause. Il avait semé de gros indices dans son album «Poison ou Antidote», sorti le 15 novembre dernier. «Maman m'annonce la bonne nouvelle. On sera bientôt quatre.», disent notamment les paroles de son titre «Maamou».

Une chose est sure, la fin de l’année 2019 est riche en bonnes nouvelles pour le frère de Gims puisque son projet a été certifié disque de platine à peine un mois après. Sans compter que le chanteur de 28 ans a écoulé plus de 101.000 exemplaires en seulement six semaines.

«Ma fin d'année à l'gout du miel. Chaque semaine je reçois votre force... Merci pour tout ! Déjà platine ! Le plus dur c'est pas de faire mais de refaire, 2020 on récupère le diamant», avait-il écrit sur Instagram pour remercier ses fans.