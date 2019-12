Iris Mittenaere affiche son bonheur avec Diego El Glaoui à Los Angeles

L'ex Miss Univers, Iris Mittenaere, en vacances actuellement à Los Angeles avec son compagnon, l'entrepreneur Diego El Glaoui, expose son bonheur sur les réseaux sociaux.

L'ex Miss France a posté des nouvelles photos de l'homme qui partage sa vie.

Sur l'une d'elle, publiée le 27 décembre dernier, on peut voir le couple enlacé devant le coucher de soleil californien, avec en légende : «My favorite person. My favorite city. My favorite time of the day», ce qui signifie «ma personne préférée, ma ville favorite, mon moment préféré de la journée».

Dimanche 29 décembre, la jeune femme a de nouveau mis en ligne un cliché d'elle et son compagnon à Venice Beach.

De son côté, Diego El Glaoui a lui aussi partagé sur Instagram, plusieurs photos de leur séjour.

Le couple a officialisé publiquement leur relation, le 24 septembre dernier, à l'occasion du défilé Etam Live Show de Paris.