Toujours hospitalisé, Patrick Balkany a été transféré à la Pitié-Salpêtrière dans une unité réservée aux personnes détenues

Hospitalisé depuis le 12 décembre dernier à l'hôpital Cochin, Patrick Balkany a été transféré vendredi à la Pitié-Salpêtrière dans une unité sécurisée réservée aux personnes détenues. Une situation que fustige son épouse.

Cette information a été révélée, ce dimanche 29 décembre, par son épouse Isabelle Balkany, sur Twitter. Un transfert qu'elle n'accepte pas. Car il aurait été fait «sans en informer son médecin et l'éloigne des spécialistes de gastro-enterologie qui le suivaient jusque-là».

De même, son transfert aurait été réalisé en fourgon et non ambulance, précise la maire de Levallois par intérim.

«fou de rage»

Dans son message, Isabelle Balkany semble s'inquièter sur l'état de santé de son mari. «Subitement, en une heure et sans prévenir, (...) 'On' (??) a pris la décision de le transférer (en fourgon et non en ambulance) à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans un service 'sécurisé' 'pénitentiaire', mais sans spécialistes médicaux...», précise-t-elle.

Interrogée par le Parisien, Isabelle Balkany explique que ce transfert a rendu «fou de rage» le professeur en médecine en charge de son époux.

Enfin elle a donné des nouvelles très peu rassurantes du maire de Levallois. : «Il a failli claquer ! Il a eu un infarctus digestif, rétrospectivement ça me fait frémir. Il avait entre 60 et 80% de chance d'y rester à cause de l'accumulation de médicaments».