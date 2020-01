Rihanna ciblée par de virulentes attaques de ses propres fans

Depuis le passage à la nouvelle année, Rihanna est la cible de multiples attaques de ses fans sur les réseaux sociaux.

En cause : son nouvel album qui se fait toujours attendre. La chanteuse avait en effet promis que son neuvième opus sortirait en 2019.

Une promesse non tenue, qui a déclenché la fureur de ses fans impatients. Rapidement après le passage en 2020, les internautes ont témoigné de leur déception et de leur colère, s’en prenant avec virulence à la star. En témoigne la popularité du hashtag #RihannaIsALiar, soit Rihanna est une menteuse.

I'mma tell my kids this is Pinocchio #Rihanna #RihannaIsALiar #2020 pic.twitter.com/OSWf6YGShp

Certains internautes vont jusqu'à appeler au boycott des produits Fenty, la marque de vêtements et de maquillage de la star.

So since the bitch @rihanna don't wanna release her damn album, lets hit her where it will hurt the most. By boycotting all her Fenty projects!#BoycottFenty #RihannaIsALiar pic.twitter.com/x1EaFLf9jA

— Beyríhlena - #BoycottFenty (@Beyrihlena) January 2, 2020