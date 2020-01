«Il va se prendre une gifle» : Patrice Quarteron relance ses clashs avec Booba

Nouveau round dans le clash entre Patrice Quarteron et Booba. Alors que les deux hommes se détestent de longue date, le champion du monde de kick-boxing a une nouvelle fois allumé le rappeur dans les colonnes de Nice-Matin, mettant toutefois un terme aux rumeurs d’un éventuel combat.

La raison ? Le «Duc de Boulogne» ne serait pas un adversaire suffisamment de taille pour le boxeur. «Ce serait comme mettre Quarteron face à Mbappé sur un terrain de foot. Je ne sais pas jouer. Vous pensez que j’ai ma chance ?», a indiqué Quarteron, qui a raccroché les gants en mars. «Mais il va se prendre une gifle. C’est tout ce qu’il va se passer», a-t-il ajouté.

Patrice Quarteron est particulièrement remonté contre Booba, qu’il accuse de se faire passer pour le porte-parole des banlieues alors qu’il n’y aurait jamais vécu. «Lui, c’est un bourgeois qui vient de Meudon-la-Forêt, et c’est inventé une vie en banlieue. C’est un charlatan. Et ça, il va le payer. Il ne connaît rien à la cité et véhicule une fausse image, comme si on était tous des zouaves», a déclaré Quarteron.

Reste à savoir qu’il sera la réaction de Booba face à ses déclarations, lui qui a toujours refusé pour le moment d’entrer dans le jeu de Patrice Quarteron.