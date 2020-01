Jade et Joy Hallyday publient leur danse endiablée pendant leurs vacances à Marrakech

Elles ont le rythme dans la peau. En vacances à Marrakech (Maroc) avec leur mère Laetitia Hallyday, Jade et Joy ont profité de ces quelques jours au soleil pour relâcher la pression avant la rentrée des classes en exécutant une petite chorégraphie.

Très connectée sur les réseaux sociaux, Jade, 15 ans, partage régulièrement des clips sur lesquels elle s’amuse à reproduire des pas de danse en musique. Cette fois, c’est au côté de sa petite sœur Joy, 11 ans, que la fille aînée de Johnny Hallyday a décidé de se mettre en scène.

Publiée ce dimanche 5 janvier sur l’application Tik Tok, un réseau permettant de créer et de partager des vidéos et des reprises de musiques en play-back, la séquence montre les deux jeunes filles ultra-lookées et complices se déhancher de manière synchroniser sur le titre de Brandy Norwood, «Put it down».

Cette année, Laetitia Hallyday a décidé de passer les fêtes de fin d’année sous le soleil marocain avec son compagnon Pascal Balland et leurs enfants respectifs. L'occasion pour la petite tribu d'en prendre plein la vue, mais aussi de se retrouver et de décompresser, loin des paparazzi et du conflit qui oppose la veuve de Johnny Hallyday à Laura Smet et David Hallyday.