Interpellé par Greta Thunberg sur son engagement en faveur du climat, Roger Federer lui répond

Roger Federer contre-attaque. Le Suisse a publié samedi un communiqué pour répondre à Greta Thunberg et des militants écologistes qui lui reprochaient son statut d’ambassadeur pour une banque qui investit dans les énergies fossiles.

«Je prends très au sérieux les impacts et la menace de changement climatique, a d’abord tenu à rassurer le champion de 38 ans. D’autant plus que ma famille et moi arrivons en Australie au milieu des ravages causés par les incendies».

Roger Federer‘s statement regarding the protests from climate activists, asking him to break ties with Credit Suisse. #Federer pic.twitter.com/vg9Ig1EmQ7

— Simon Häring (@_shaering) 11 janvier 2020