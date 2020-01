Vidéo : Elle a été élue Miss Belgique après avoir chuté et perdu son soutien-gorge sur scène

Cette image restera dans les annales. Organisé ce samedi 11 janvier au Proximus Theater à La Panne, le concours miss Belgique 2020 a été rythmé par de multiples chutes, dont celle de la lauréate, Celine Van Ouystel, après laquelle elle a même perdu…son soutien-gorge.

Originaire d’Anvers et diplômée de droit, la jeune femme âgée de 23 ans a réussi à séduire le public et le jury avec une entrée sur scène pour le moins mémorable.

Alors qu’elle descendait les marches, la reine de beauté a soudainement trébuché en se prenant malencontreusement les pieds dans sa longue robe. Après quoi Celine Van Ouystel a poursuivi son défilé tout en gardant le sourire, mais en perdant autre chose.

En se relevant, la reine de beauté a fait tomber son soutien-gorge, qu’elle a abandonné sur le sol comme si de rien n’était avant qu’une assistante vienne le récupérer afin d’éviter une éventuelle chute des candidates suivantes. Malgré ces aléas, Celine Van Ouystel est repartie avec la célèbre couronne de cette 91ème édition, succédant ainsi à Elena Castro Suarez.

«En tant que blonde, avec le rose comme couleur préférée et avec mon diplôme en droit déjà obtenu, je veux motiver notre jeunesse pour faire de ses rêves une réalité et leur dire de ne jamais baisser les bras», avait-elle notamment déclaré.

Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR — RTLplay (@RTLplay) January 11, 2020

Et les spectateurs n’étaient pas au bout de leurs surprises puisque deux autres candidates ont également chuté en descendant les escaliers installés sur scène. Au total, 32 jeunes femmes étaient en compétition parmi lesquelles 13 francophones et 19 néerlandophones. Avec ses plus de 70.000 abonnés, Celine Van Ouystel a également été élue «Miss réseaux sociaux» peu de temps avant d'être sacrée Miss Belgique.