Ariana Grande accusée de plagiat

Un compositeur hip-hop accuse Ariana Grande d'avoir copié des parties clés d’une chanson, très similaire à son single «7 Rings», qu’il avait composée deux ans plus tôt.

Josh Stone a déclaré dans un nouveau procès, dont les extraits ont été obtenus par TMZ.com, qu’il a écrit sa chanson intitulée «You Need It, I Got It» en janvier 2017, soit deux ans avant qu’Ariana Grande ait enregistré «7 Rings».

Stone a souligné dans son procès que le refrain de la chanson d’Ariana est : «Je le veux, je l’ai, je le veux, je l’ai». Sa chanson dit : «Tu en as besoin, je l’ai. Tu le veux, je l’ai».

Il indique également que les deux chansons ont un emplacement identique des phrases.

«En effet, toute analyse comparative du rythme, des paroles, du crochet, de la structure rythmique, du placement métrique et du contexte narratif, par des experts en musicologie ou des auditeurs de tous les jours, démontre clairement et de manière convaincante que '7 Rings' a copié 'I Got It'», ont déclaré les avocats de Stone dans les documents judiciaires.

Stone dit qu’il a rencontré des dirigeants et des producteurs de l’industrie musicale, y compris Universal Music Group, la même société qui a publié «7 Rings». Il affirme qu’il a eu une réunion en 2017 avec Tommy Brown, qui a travaillé avec Ariana sur chacun de ses 5 albums studio, et qu'il était intéressé par la chanson et l’aimait beaucoup.

Josh Stone réclame des bénéfices de «7 Rings» et une ordonnance d’un juge interdisant la réémission du titre.

Une source proche d'Ariana Grande a raconté à TMZ que ‘7 Rings’ a également le même refrain que «The Sound of Music», et que les affirmations de Stone sont donc ridicules. Cependant, il semble que Stone se réfère à une autre partie de la chanson.