Harry et Meghan bientôt sous contrat avec Netflix ?

Après le couple Obama, direction Harry et Meghan pour Netflix ? Ces derniers viennent de renoncer à leurs titres royaux, et sont désormais libres de s'engager avec n'importe quelle entreprise afin de gagner leur vie en toute indépendance.

Dans ce contexte, Netflix s'est tout de suite positionné pour tenter d'arracher un accord. «Qui ne serait pas intéressé ? Évidemment que nous le sommes», a fait savoir Ted Sarandos, responsable du contenu de la marque américaine. Il est bien entendu beaucoup trop tôt pour s'avancer et confirmer des projets dans un futur proche, mais les possibilités ne manquent pas.

Outre un éventuel documentaire sur le couple, leur histoire pourrait également prendre place dans la série britannique The Crown, qui retrace la vie de la reine Elizabeth II et de la famille royale dans une plus large mesure. Pour cela, il faudrait cependant convaincre Peter Morgan, scénariste de l'oeuvre. En 2018, il estimait qu'il était bien trop tôt pour imaginer mettre en scène leur histoire à l'écran. «Attendons 20 ans pour voir ce qu’il y a à dire concernant Meghan Markle», déclarait-il ainsi au magazine Entertainment Weekly.

Leur rôle sera peut-être plus secondaire, comme l'est celui des Obama. Ces derniers produisent en effet du contenu comme des documentaires pour la plateforme. Leur premier, American Factory, est d'ailleurs déjà disponible depuis l'été 2019 et a reçu une nomination pour la prochaine cérémonie des Oscars. Moins impliqué politiquement, l'ex couple princier ne devrait pas marcher sur les plates-bandes de leurs collègues américains. Quitte à voir Meghan Markle reprendre un rôle dans une série ?