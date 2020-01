Aux SAG Awards, la complicité entre Brad Pitt et Jennifer Aniston affole les internautes

Jeux de regards, sourires complices... Il n'en fallait pas plus à Brad Pitt et Jennifer Aniston, tous deux présents dimanche 19 janvier à Los Angeles à l'occasion des SAG Awards, pour raviver les rumeurs d'un retour de flamme.

Alors que le tout Hollywood avait mis les petits plats dans les grands pour cette cérémonie, sorte d'anti-chambre des Oscars, qui récompense les meilleures performances cinématographiques et télévisuelles, les yeux des téléspectateurs étaient rivés sur Brad Pitt et Jennifer Aniston, qui sont apparus plus complices que jamais.

En coulisses, Brad Pitt a été aperçu le sourire aux lèvres, captivé par l'écran qui diffusait le discours de son ex-épouse, lauréate du prix de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans «The Morning Show».

‼️ EXCLUSIVE ‼️ Brad Pitt stopped everything backstage to watch Jennifer Aniston's acceptance speech at the #SAGAwards. Wow guys—it really has been our day, our week, our month, and even our year. https://t.co/m7r01pojsC pic.twitter.com/th9sm1js4D

— E! News (@enews) 20 janvier 2020