Une photo de 6ix9ine en prison dévoilée

Sa demande de libération en résidence surveillée vient d'être rejetée mais 6ix9ine garde le moral. Et tente de trouver du réconfort dans les bras de sa petite amie Jade qui lui a récemment rendu visite en prison.

Les deux amoureux se sont affichés sur une photo partagée par la compagne du rappeur. Si elle pose avec un sourire de convenance, 6ix9ine affiche un air hagard qui pourrait en dire long sur son mal-être depuis qu'il a été rejeté et moqué par la communauté hip-hop après qu'il a dénoncé, en septembre dernier, des membres de gang, dont Trippie Redd, en échange d'une peine de prison réduite émise par la justice qui le vise de 17 chefs d'accusation.

A côté du cliché, figure un long texte écrit par Jade «"Ils t’ont kidnappé, ils ont couché avec la mère de ton enfant, ils se font prendre au téléphone en train de manigancer pour te tuer et te voler des millions de dollars. Si tu dénonces, les gens vont essayer de te tuer pour avoir été une balance mais si tu ne dénonces personne, tu prends 47 ans de prison où ils vont finir par te tuer de toute façon parce qu'ils étaient déjà en train de le planifier. Sammy the Bull a tué 19 personnes et a été condamné à 5 ans. Tu n’as tué personne et tu prends 2 ans. Du grand n’importe quoi…. LMFAOOO, ils ne peuvent pas te briser, personne ne comprend pourquoi, les gens t’aiment encore et te soutiennent. 13X PLATINIUM. 8X OR. ET TU N’AVAIS PAS D'AMIS DANS CETTE INDUSTRIE POUR COMMENCER TA CARRIÈRE XXX!!! ILS SAVENT QUE INTERNET N'EST PLUS PAREIL DEPUIS QUE TU NOUS A LAISSÉS JE T’AIME BÉBÉ».

6ix9ine est libérable à partir de novembre 2020.