Le rappeur Juice WRLD est décédé d'une overdose d'opiacés

Selon les résultats d'une autopsie dévoilée le 22 janvier, le rappeur américain Juice WRLD est décédé des suites d'une overdose accidentielle d'opiacés.

Le 8 décembre dernier, l'artiste de 21 ans avait été pris de convulsions à l'aéroport Midway de Chicago alors qu'il arrivait de Californie à bord d'un jet privé. Les autorités attendaient le rappeur pour le fouiller, à la recherche d'armes et de drogues.

Pris d'un soudain malaise, Juice WRLD avait été transporté à l'hôpital où il était décédé quelques heures après. A leur arrivée, les médecins ont constaté que du sang sortait de la bouche du rappeur.

Une quarantaine de sachets de cannabis, six bouteilles de sirop à base de codéïne et des armes de poing avaient été retrouvés dans ses bagages et ceux de son entourage.

Seulement quatre mois avant sa mort, Juice WRLD s'était confié sur son addiction aux drogues pharmaceutiques sur les réseaux sociaux, promettant notamment à sa petite-amie qu'il viendrait à bout de sa toxicomanie. «Fuck la codéïne, j'en ai fini avec tout ça. Je t'aime et je tiens à faire savoir publiquement que ce n'est pas de la merde qui va n***** le vrai amour que j'ai trouvé [...] La dépendance tue tout mais vous pouvez la vaincre», avait-il écrit sur Twitter.

De son vrai nom Jarad Higgins, Juice WRLD était l'un des rappeurs les plus prometteurs de sa génération et squattait le sommet des charts américains avec son album Death Race for Love, sorti en mars 2019. Il avait collaboré avec de nombreux artistes tels que Travis Scott ou encore Future et participé à la tournée européenne de Nicki Minaj.