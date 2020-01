Diam's se réinstalle en France

Diam’s est de retour dans l’Hexagone. Après avoir passé deux ans en Arabie Saoudite, l'ex-rappeuse aurait décidé de se réinstaller dans sa maison des Yvelines.

Estimant avoir «perdu son âme», l’interprète de «La Boulette» convertie à l’Islam avait fait le choix de s’exiler à des milliers de kilomètres avec son mari, le rappeur Faouzi Tarkhani, et au côté de ses deux enfants, Abraham et sa fille aînée Maryam, pour se reconstruire, et se concentrer sur sa famille et sa foi.

Dans une story publiée en novembre dernier sur son compte Instagram, l’ex-rappeuse s’était notamment confiée en détail sur son long combat contre son addiction aux médicaments.

un nouveau projet artistique

Et le temps semble avoir guéri ses blessures du passé puisque selon le magazine people Public, l’artiste de 39 ans, qui a grandi dans l'Essonne, serait rentrée à son domicile, situé dans un village calme, loin de l’agitation médiatique et des feux des projecteurs.

Dix ans après la sortie de son dernier album (SOS), où elle fait référence à sa dépression Diam's, de son vrai nom Mélanie Georgiades, se lance dans un nouveau projet : la décoration. En effet, l'ancienne complice de Vitaa a ouvert en avril 2019 un deuxième compte Instagram intitulé «Home by Mel», sur lequel elle partage «son amour du design et de l’architecture».