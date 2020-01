Adele et Harry Styles seraient en couple

C'est une rumeur insistante. La chanteuse Adele et l'ex-membre des One Direction Harry Styles seraient en couple. Selon la presse people, les deux tourtereaux auraient passé les fêtes de fin d'année ensemble accompagnés notamment de l'humoriste James Corden.

S'ils avaient déjà noué une solide amitié, les choses se seraient accélérées il y a plusieurs semaines. «Le divorce qu'a récemment vécu Adèle lui a permis de découvrir Harry sous un nouveau jour et leur amitié s'est transformée en romance il y a quelques mois (…) Avec lui, elle a gagné en confiance et il lui a fait croire à nouveau à l'amour après être tombée très bas», explique une source manifestement bien informée au magazine néo-zélandais Woman's Day.

Et d'ajouter : «C'est encore un peu tôt, mais Adele a admis qu'elle avait craqué pour lui, poursuit la source. Ils ont décidé de ne pas se mettre la pression et se sont jurés que si leur histoire ne fonctionnait pas, ils redeviendraient amis, car perdre Harry est la plus grande peur d'Adele».

L'information n'a toutefois pas encore été confirmée, ni par Adele, ni par Harry Styles.