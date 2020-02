Dans un enregistrement audio, Amber Heard reconnaît avoir «frappé» Johnny Depp

Un temps apaisée, la guerre entre Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard semble repartie de plus belle, et avec de nouveaux éléments. Dans un document audio, révélé par le Daily Mail, on entend l'actrice avouer avoir «frappé» son ancien compagnon.

Les deux stars ont divorcé en 2016, après 15 mois de mariage. La séparation ne s'est pas faite en douceur puisqu'ils se sont mutuellement accusés de violences conjugales. Le conflit semblait apaisé après la signature d'un accord les engageant tous les deux à ne plus évoquer l'autre dans les médias mais, en novembre dernier, Amber Heard s'est à nouveau confié sur les violences qu'elle aurait subies au Washington Post.

Le nom de Johnny Depp n'est pas apparu mais l'acteur a tout de même relancé ses poursuites pour diffamation. Alors que la bataille est à nouveau à l'ordre du jour, ce document audio vient donc porter un coup significatif à la défense d'Amber Heard.

Dans l'enregistrement, qui date de 2015, on entend cette dernière échanger avec Johnny Depp après une dispute. Chacun reproche à l'autre de l'avoir violenté. L'actrice lance alors «Je ne sais pas quel mouvement ma main a fait exactement, mais tu vas bien. Je ne t'ai pas blessé. Je ne t'ai pas donné de coup de poing, je t'ai frappé».

#JusticeforJohnnyDepp en tendance Twitter

Son mari de l'époque affirme ensuite être parti pour éviter qu'ils soient à nouveau «violents l'un envers l'autre». En guise de réponse l'actrice le prévient : «Je ne peux pas te promettre que je ne serai plus "physique". Mon dieu je suis si en colère parfois que je perds le contrôle».

Sur Twitter, le hashtag #JusticeforJohnnyDepp est rapidement apparu dans les tendances. De nombreux internautes se rangent du côté de l'acteur, estimant qu'il est la vraie victime de cette histoire et que ses plaintes ne sont pas entendues sous prétexte qu'il est un homme.

Ça n'a malheureusement pas autant eu autant de visibilité que les accusations sur Depp, mais Heard lui a fait vivre un enfer, l'insultant fréquemment (devant ses proches, parfois) et le frappant (il était apparu avec des brûlures de cigarettes au visage). #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/JbS9NneA5t — JΛCK (@JackOCine) February 1, 2020

#JusticeForJohnnyDepp ça prouve que les violences conjugales envers les hommes sont si tabous... — _ (@hyakkym) February 1, 2020

C'est fou comme le sujet des violences conjugales mobilise du monde lorsque la victime est un mâle... On voit dans le TT sur Johnny Depp une quantité de personnes qu'on ne voit JAMAIS dans nos milieux, pour aucune cause. Et ça pleurniche, donne des leçons, vomit de l'antiféminism — Salomée (@melangeinstable) February 1, 2020

D'autres estiment que c'est précisément son genre qui lui permet de bénéficier d'un tel soutien, jugeant que les violences faites aux femmes ne suscitent pas toujours une mobilisation si massive et immédiate. Un seul argument, deux opinions opposées.