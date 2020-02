Kylie Jenner organise un anniversaire grandiose pour les 2 ans de sa fille Stormi

La fille de Kylie Jenner et Travis Scott, Stormi, a soufflé sa deuxième bougie le 1er février dernier. Pour l’occasion, sa famille a organisé sa fête d’anniversaire dans un parc d’attraction à son effigie.

L’entrée du parc «Stormi World» est une reproduction géante du visage de la petite Stormi. Ses parents avaient déjà organisé son premier anniversaire dans ce parc. Mais cette année, Kylie Jenner a mis les bouchées doubles. «Stormi World 2 est mieux que le 1 !», peut-on lire sur le gâteau d'anniversaire et sur les nombreux goodies. À l’intérieur, des attractions et manèges sur le thème de «La Reine des Neiges», du dessin animé «Les Trolls », des toboggans, des peluches à l’effigie de Stormi, une piscine à boules, des stands de bonbons et de gâteaux…

Un plan a même été distribué aux invités pour pouvoir se repérer à travers les différentes animations. Pour l'occasion, de nombreuses stars on fait le déplacement, notament Hailey Bieber, John Legend, ou encore Jaden Smith, selon TMZ.

Cette sortie au parc d’attraction a été précédée d’une journée à Disney World en Floride, et d’une grande fête sur le thème des papillons. L’occasion pour Kylie Jenner se présenter pour la première fois sa nouvelle collection de maquillage inspirée de sa fille.