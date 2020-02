Super Bowl : Beyoncé, Jay-Z et leur fille Blue Ivy snobent l'hymne national

Présents à la finale du Super Bowl, ce dimanche 2 février, la chanteuse Beyoncé, son époux et leur fille Blue Ivy sont restés assis lors de l'hymne national. Un véritable scandale pour de nombreux Américains, qui n'ont pas hésité à le signaler sur les réseaux sociaux.

Or se lever pendant l'hymne est une véritable tradition outre-Atlantique.

Même si la raison de leur geste reste encore aujourd'hui inconnue, certains Américains y voient un geste de protestation contre la politique du président des Etats-Unis, Donald Trump. Ou encore le soutien de la famille Carter au quaterback Colin Kaepernick. Ce dernier avait posé un genou au sol pendant l'hymne américain pour protester contre les violences policières envers la communauté afro-américaine.

Sur Twitter, l'auteur ultra-conservateur Brigitte Gabriel a qualifié de geste de honteux. «Ils se comportent comme si notre hymne national ne voulait rien dire. Beyoncé et Jay-Z sont une honte»

Tout comme Andrew Pollack. Cet auteur américain, grand militant pour la sécurité dans les écoles, a ainsi tweeté : «L'Amérique n'a pas de place pour une racaille antipatriotique comme ces deux-là. Donnez-leur un coup de pied et Colin Kaepernick direction le Mexique».

WATCH: While thousands of proud Americans stood in-allegiance for the National Anthem, Jay-Z and Beyonce sat in silence.





America has no place for unpatriotic scum like these two.





Kick them and Colin Kaepernick right down to Mexico!#fixit pic.twitter.com/4JlEAKhd4i

— Andrew Pollack (@AndrewPollackFL) February 3, 2020