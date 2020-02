Vidéo : Shannen Doherty, ex-star de «Beverly Hills», annonce en larmes être atteinte d'un cancer de stade 4

Héroïne de la série à succès des années 90 «Beverly Hills», l'actrice Shannen Doherty a annoncé avec une très grand émotion être victime d'une rechute de son cancer du sein apparu en 2015 et désormais catégorisé en stade 4.

Sa maladie avait été initialement diagnostiquée en 2015 et pendant deux ans elle avait livré un combat héroïque. Entrée un temps en rémission, Shannen Doherty doit de nouveau faire face à son cancer du sein qui s'est étendu à d'autres parties de son corps.

«Mais cela va se savoir un jour ou l’autre, que je suis au stade 4, que mon cancer est revenu. C’est une pilule difficile à avaler. Je suis pétrifiée. J’ai peur. Il y a des jours où je me dis : Pourquoi moi ? Et ensuite, je me dis : pourquoi pas moi ? Qui à part moi mérite que ça lui arrive ? Mais personne ne mérite ça», a-t-elle déclaré en larmes sur la chaîne américaine ABC.

Shannen Doherty confie garder espoir malgré tout. «Je reste optimiste, en bonne santé et je fais tout ce que je peux pour promouvoir la recherche afin que le cancer soit battu une bonne fois pour toute», dit-elle.

Pour cela, elle peut compter sur le soutien de ses proches, et notamment sa maman Rosa ainsi que son époux Kurt Iswarienko : «Ma mère est incroyablement courageuse. Mon mari aussi, mais je m’inquiète pour lui».