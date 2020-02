Jennifer Lopez a été préparée pendant 10 heures pour sa performance au Super Bowl

Une performance inoubliable. Jennifer Lopez a mis le feu au Hard Rock Stadium à Miami dimanche soir, lors du Super Bowl. Il aura fallu près de dix heures de préparation pour que sa tenue, sa coiffure et son maquillage soient prêts pour le show.

C’est ce que révèle Scott Barnes, le maquilleur attitré de la star depuis vingt ans, dans une interview pour le magazine Elle US. «Nous sommes arrivés chez Jennifer vers 10h30. Elle était en train de répéter, nous avons fait des essayages, puis les ongles, puis les cheveux et enfin le maquillage».

En retard, le maquilleur a dû poursuivre le travail au stade, peu de temps avant le show : «J'ai quitté la maison vers 15 heures, avec une escorte de police. J'ai recommencé le maquillage vers 16h30, et jusqu'à 17h30. On a fait un rapide essai, puis on a terminé, et on était sur scène. C'était dingue», raconte-t-il. Scott Barnes a donc fait les dernières retouches quelques secondes à peine avant que JLo ne commence son show.

Pour la mise en beauté de la star, il s’est inspiré du maquillage que portaient les mannequins Versace dans les années 1990. Un clin d'œil à la marque italienne qui a confectionné les costumes de scène de la chanteuse pour l'événement.