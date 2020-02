Vidéo : Madonna propose à Meghan et Harry de leur louer son appartement à New York

En plein maquillage dans sa loge mardi 4 février lors de sa tournée pour son dernier album, «Madame X», Madonna a adressé un message vidéo à Meghan Markle et au prince Harry, leur proposant son appartement de Central Park, à New York.

«Est-ce que Meghan et le prince Harry veulent sous-louer mon appartement sur Central Park West ?», questionne Madonna sous sa courte vidéo publiée sur son compte Instagram, réseau social qu'elle utilise quotidiennement et qui cumule plus de 14 millions d'abonnés.

Les paroles de la queen de la pop ne vont pas forcément plaire aux Canadiens, mais elles ont le mérite d'être explicites. «Ne vous enfuyez pas au Canada, c’est si ennuyeux là-bas, déclare Madonna. Je les laisserais sous-louer mon appartement de Central Park West. Il y a deux chambres, avec la meilleure vue sur Manhattan et un incroyable petit balcon.»

Pour être encore plus convaincante, la star ajoute avec chauvinisme que «le palais de Buckingham n’est rien en comparaison de Central Park West».

Depuis l'annonce fracassante de leur décision de renoncer à leur rôle au sein de la famille royale, Meghan et Harry, heureux partents du petit Archie, âgé de huit mois, recherchent une maison.

Pour l'heure, ils habitent dans un luxueux manoir sur l’île de Vancouver. Dans l'idéal, ils aimeraient trouver une demeure familiale aux abords de la métropole canadienne.

Et le couple royal ne s'arrête pas là, puisqu'il a fait savoir récemment qu'il recherchait une maison secondaire à Los Angeles, pour avoir un lieu où profiter de l'été.