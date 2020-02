Le mari de Nabilla lui offre l'un des sacs les plus chers du monde en croco, ses fans s'insurgent

Rien n'est trop beau pour Nabilla. Alors qu'elle célébrait ses 28 ans aux Maldives, l'ancienne star de télé-réalité a reçu un sac Birkin Himalaya, l'un des sacs les plus chers du monde. Un cadeau qui n'a pas plu à ses fans, et en particulier aux défenseurs de la cause animale.

C'est son mari Thomas Vergara qui a décidé de casser la tirelire pour faire plaisir à la star, en lui offrant ce sac en peau de crocodile incrusté de diamants et créé par la maison Hermès.

«Merci merci merci mon mari. Je n'ai pas les mots [...]», a écrit la jeune maman de Milann sur sa page Instagram, en postant un cliché avec son cadeau.

Si Nabilla s'est extasiée devant cette surprise, certains de ses fans n'ont pas manqué de lui rappeler son engagement pour la cause animale, elle qui a plusieurs fois évoqué son veganisme sur les réseaux sociaux.

Janvier 2018 : Nabilla annonce qu'elle se met au végétalisme, et qu'elle revend ses articles en fourrure pour reverser les à PETA





Février 2020 : elle saute de joie en recevant en cadeau un sac en crocodile





Il s'est passé quoi entre-temps ?! Je ne comprends vraiment pas. https://t.co/Jzhhq2ihzb — Une Végane, Des (V)égaux (@UneVeganeDes) February 8, 2020

Nabilla, tu peux pas te dire vegan, faire des dons pour l'Australie dire que tu aimes les animaux, et te faire offrir un sac Hermès en peau de crocodile, c'est contradictoire.. J'suis déçu de ouf..#nabilla #hermes https://t.co/e59zypx9dI — FUCK MOUCK (@SltsAmGB) February 8, 2020

L'un des sacs les plus chers du monde

Une pièce rare et très convoitée, estimée entre 260.000 et 400.000 euros, imaginée par Jane Birkin en 1984. Lors d'une rencontre avec l'ancien président d'Hermès Jean-Louis Dumas dans un avion, la chanteuse d'origine britannique avait confié à l'homme d'affaires ne pas trouver de sac pratique et chic conçus pour les jeunes mamans. De cette discussion naîtra le fameux «Birkin», considéré comme l'un des sacs les plus chers du monde.

Baptisé «Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 3», le sac avait été adjugé à 380.000 dollars lors d'une vente aux enchères à Hong Kong en 2017.