Le sac le plus cher du monde à l’origine d’un clash entre Laurence Boccolini et Nabilla

Les piques de Laurence Boccolini n’étaient pas du goût de Nabilla. Déjà critiquée par de nombreux fans, car elle a reçu en cadeau un sac à main de luxe en peau de crocodile, l’influenceuse a bloqué la présentatrice après quelques messages échangés sur Twitter.

Nabilla avait d'abord partagé sur les réseaux sociaux sa joie. Laurence Boccolini avait alors pris son téléphone pour taquiner la vedette de télé réalité. «Parfois, je me filme en train de vérifier si les DLC des Vache qui rit dans le frigo sont encore bonnes ! Ensuite folle de joie je me filme en train de danser une gigue écossaise une tartine à la main. Parce qu’il est 23h45 et qu’elles sont encore ok jusqu’à minuit», a publié l’animatrice de 56 ans.

Parfois je me filme en train de vérifier si la DLC des vaches qui rit dans le frigo sont encore bonnes! Ensuite folle de joie je me filme en train de danser une gigue écossaise ma tartine à la main Parcque il est 23:45 et qu’elles sont encore ok jusqu’à minuit #mondeabsurde #wtf — laurence Boccolini. (@boccolini1) February 8, 2020

Nabilla avait alors répondu en pointant du doigt le physique de la présentatrice : «Décidément le frigo est votre meilleur ami. Laissez les gens vivre en paix merci », a-t-elle écrit avant de supprimer son message et d’écrire : «Nous ne sommes pas de la même génération, j’ai du respect pour les anciens… chacun son époque et ses codes, le mépris vous rend très laide souriez plutôt!».

Quelques échanges plus loin, Nabilla a purement et simplement bloqué Laurence Boccolini afin qu’elle ne porte «plus de jugement» sur sa vie.

Si vous ne m’aimer pas n’en dégoûtez pas les autres , respectez les plus jeunes et leur manière de communiquer maintenant je vous bloque comme ça vous ne porterez plus de jugement sur ma vie https://t.co/JLhrbJWucr — Nabilla Vergara (@Nabilla) February 9, 2020

Profitant de quelques jours de repos aux Maldives avec son petit copain, Nabilla a reçu comme cadeau un sac rare et estimé comme l’un des plus chers au monde (environ 300.000 euros). Problème pour la végan, il est notamment fait en peau de crocodile et incrusté de diamants. Des détails de fabrication qui n’ont pas échappé à ses fans et aux nombreuses critiques de la toile.