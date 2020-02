Madonna dénonce une censure après l'arrêt de son concert londonien pour cause de couvre-feu

Alors qu’elle se produisait au London Palladium dans le cadre du «Madame X Tour», ce mercredi 5 février, Madonna a été contrainte d’interrompre son concert en raison d’un couvre-feu instauré dans la capitale britannique. Remontée, la star a estimé avoir été victime de «censure».

«Allez vous faire f***** ! C'est de la censure. Les artistes sont là pour perturber la paix. Je vous emm**** !», a-t-elle lancé aux organisateurs derrière les rideaux rouges - et non pas en métal comme l'a affirmé la chanteuse - qui venaient brusquement de se refermer. Et pour cause. Le conseil municipal de Westminster a mis en place un couvre-feu à partir de 23 heures pour lutter contre les nuisances sonores, et il était... 23h05.

«Pouvoir au peuple !!»

«Le couvre-feu de 23h était passé depuis 5 minutes. Il nous restait une dernière chanson à jouer et le Palladium a décidé de nous censurer, en baissant le rideau de métal anti-incendie qui pèse 9 tonnes.», a écrit l'artiste de 61 ans sur son compte Instagram.

«Heureusement, ils l'ont arrêté à mi-chemin et personne n'a été blessé… Mille mercis à l'audience entière, qui est restée sur place et ne nous a jamais abandonnés. Pouvoir au peuple !!», a-t-elle poursuivi.

Bien déterminée à clôturer son show comme il se doit, l’interprète de «Hung up» est en effet retournée sur scène, où elle a chanté, accompagnée de ses danseurs, un ultime titre a capella. A l'issue de son spectacle, de nombreux fans ont néanmoins estimé que cet incident aurait pu être évité si elle commençait ses concerts à l'heure.

Sans compter que la reine de la pop avait été avertie de l'existence de ce réglement lors d’un précédent concert au théâtre londonien. A noter que la Madonne fera étape à Paris entre le 18 février et le 8 mars 2020. Au total, elle donnera 14 concerts au Grand Rex, et ce, sans couvre-feu.