Eminem enflamme la scène des Oscars avec une performance surprise de «Lose Yourself»

L'invité surprise de la 92e cérémonie des Oscars, qui s'est déroulée dimanche 9 février à Los Angeles, était sans conteste Eminem, venu interpréter son mythique «Lose Yourself».

Une performance inattendue sur la scène du Dolby Theatre, alors que le rappeur de 47 ans se fait très rare devant les caméras et n'avait d'ailleurs jamais assisté aux Oscars.

A l'issue d'un clip montrant les meilleures musiques originales de films, Eminem est apparu devant les invités médusés et a même reçu une standing ovation.

En 2003, Eminem, qui avait remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale pour «Lose Yourself», le titre issu du film «8 Mile», n'avait d'ailleurs pas pris la peine de se déplacer. «Je dormais cette nuit-là, je pensais que je n'avais aucune chance de gagner car quand j'ai su que j'étais nominé, je pensais que c'était seulement pour les acteurs», avait-il expliqué pour justifier son absence.

Le rappeur natif de Detroit, qui a récemment sorti un album surprise, s'est autorisé un trait d'humour sur sa page Twitter après son passage aux Oscars, en écrivant : «Désolé d'avoir attendu 18 ans pour venir».

Look, if you had another shot, another opportunity... Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo

— Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020