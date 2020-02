Harry et Meghan vont retourner en Angleterre pour leurs dernières obligations royales

Alors que Meghan Markle et le prince Harry entament leur nouvelle vie au Canada, la reine Elisabeth II a demandé au couple de revenir en Angleterre pour remplir leurs dernières obligations royales, avant de renoncer complètement à leurs fonctions.

Le couple devra assister à une importante cérémonie à l’abbaye de Westminster, le 9 mars prochain, pour la journée du Commonwealth, rapporte le Sunday Times. Ils y assisteront en tant que président et vice-présidente du Queen’s Commonwealth Trust. Les autres membres de la famille royale devraient être présents, ainsi que leur fils Archie, qui voyagera avec eux jusqu’à Londres. Cette cérémonie devrait être leur dernier engagement officiel pour la couronne.

Le duc et la duchesse de Sussex ont fait le choix de prendre leurs distances avec la famille royale, et les négociations sur leur départ, et notamment sur leurs revenus, sont toujours en cours. Le couple a fait sa première sortie publique depuis leur départ au Canada jeudi dernier, à Miami. Le prince Harry et Meghan Markle étaient invités par la banque américaine JPMorgan. Ils ont pu rencontrer de nombreuses personnalités, notamment le basketteur Magic Johnson. Selon les informations du Sunday Times, ils auraient touché un million de dollars pour leur participation à cet événement.