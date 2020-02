«Je suis tellement en colère» : l'épouse de Kobe Bryant partage un nouveau message poignant

Deux semaines après le tragique décès de Kobe et Gianna Bryant dans un accident d’hélicoptère, Vanessa Bryant a posté sur les réseaux sociaux un nouveau message poignant, qui témoigne de son état d’esprit après le drame.

Vanessa Bryant partage ainsi sa tristesse et sa colère. «Mon cerveau refuse d’accepter que Kobe et Gigi soient tous les deux partis. Je n’arrive pas à intégrer les deux nouvelles en même temps. C’est comme si j’essayais d’accepter que Kobe est parti mais que mon corps refuse d’accepter que ma Gigi ne me reviendra plus jamais», écrit-elle.

«Je suis tellement en colère»

Et de poursuivre : «pourquoi serais-je capable de me lever chaque matin lorsque mon bébé n’en a plus l’opportunité ? Je suis tellement en colère. Elle avait tant de choses à vivre».

Malgré cette douleur immense, Vanessa Bryant essaie de rester forte pour ses trois autres filles, Natalia (17 ans), Bianka (3 ans) et Capri (7 mois).

«Je sais que ce que je ressens est normal. Cela fait partie du processus de deuil. Je voulais juste partager ça au cas où quelqu’un vit la même chose. Mon dieu, j’aimerais qu’ils soient là et que ce cauchemar prenne fin», conclut-elle avec émotion.

Vanessa Bryant accompagne ses mots d’une vidéo de sa fille Gianna jouant et s’entrainant au basket sous les yeux de son Kobe, visiblement très fier.

Comme son père, légende de la NBA, l’adolescente était promise à un grand avenir sportif. A sa retraite, Kobe Bryant s’était impliqué davantage dans les débuts prometteurs de Gianna, coachant même son équipe de basket. Kobe, Gianna et sept autres personnes sont décédés dimanche 26 janvier dans un crash d’hélicoptère.