Jon Peters accuse Pamela Anderson de l'avoir épousé pour éponger ses dettes

Le mariage de Pamela Anderson et Jon Peters n’aura duré que 12 jours. La star d’ «Alerte à Malibu» aurait trouvé son ex «trop possessif». Des accusations qui n’ont pas plu au principal intéressé, qui a décidé de lever le voile sur les difficultés financières de la star.

«J’ai tout laissé tomber pour Pam. Elle avait presque 200.000 dollars de dettes, et pas d’argent pour les payer, alors je l’ai fait pour elle et voilà comment elle me remercie», confie le producteur du film «A Star is Born», à Page Six.

Jon Peters était effectivement déjà fiancé à une autre, et sur le point d’emménager avec elle, lorsque Pamela Anderson lui aurait demandé de l’épouser. Elle s’est ensuite vite rendue compte qu’elle avait fait «une terrible erreur» en se mariant avec lui, raconte un de ses proches. Son compagnon aurait été «trop possessif» avec elle.

«Si elle me trouve trop possessif… J’ai payé ses dettes alors qu’elle était ruinée. Je lui ai acheté une toute nouvelle garde-robe», répond Jon Peters. Il aurait également tenté de faire redémarrer sa carrière en lui proposant des rôles au cinéma. «Je ne voulais rien dire, je voulais qu’on mène chacun notre vie de notre côté, mais quand j’ai lu votre article, j’ai ressenti le besoin de raconter la vérité», s’explique-t-il.

Un représentant de Pamela Anderson s’est alors également exprimé : «Malgré les efforts de M. Peters pour obtenir une réponse de Mme Anderson, elle n’a aucun commentaire à faire, et lui souhaite une bonne continuation». Le ton est donné.