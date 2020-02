Raphael Coleman, acteur de «Nanny McPhee», est décédé subitement à 25 ans

Agé de seulement 25 ans, Raphael Coleman, connu notamment pour son rôle dans le film «Nanny McPhee» est décédé le 6 février.

Dans un long post sur Facebook, son beau-père Carsten Jensen a révélé que le jeune homme était décédé subitement lors d’un jogging. «Il s’est effondré et n’a pu être réanimé», a-t-il écrit, précisant qu’il n’avait «pas d’antécédents médicaux».

En 2005, Raphaël Coleman s’est fait connaitre du grand public alors qu’il était encore enfant, en donnant la réplique à Emma Thompson et Colin Firth dans la comédie à succès «Nanny McPhee». Le jeune Britannique avait joué dans deux autres films, moins connus, «It’s Alive» et «The Fourth Kid», avant de mettre un terme à sa carrière d’acteur.

Il s’était alors consacré à des études scientifiques avant de militer pour la planète. Plus récemment, il avait rejoint l’organisation Extinction Rebellion, où se faisait appeler «Iggy Fox». Son beau-père explique que son militantisme lui avait valu plusieurs arrestations, notamment au Brésil.

«Repose en paix mon fils adoré Raphael Coleman, aka Iggy Fox. Il est mort en faisant ce qu’il adorait, travaillant pour la cause la plus noble de toutes. Sa famille ne saurait être plus fière. Célébrons tout ce qu’il a accompli dans sa courte vie et chérissons son héritage», a écrit sa mère, Liz Jensen dans un émouvant message publié sur Twitter.

Rest in peace my beloved son Raphael Coleman, aka Iggy Fox. He died doing what he loved, working for the noblest cause of all. His family could not be prouder. Let’s celebrate all he achieved in his short life and cherish his legacy https://t.co/qFRKPT7rRG

— Liz Jensen (@LizJensenWriter) February 7, 2020