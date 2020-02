Ashley Graham raconte sans fard son expérience post-accouchement pour aider les jeunes femmes

Un témoignage décomplexant. Un mois après avoir donné naissance à son premier enfant, prénommé Isaac, Ashley Graham est revenu sans fard sur son expérience post-accouchement afin d’aider les jeunes mamans à mieux s'accepter.

Car si depuis le 18 janvier 2020 la top est sur un petit nuage, elle doit néanmoins faire face à quelques désagréments qui parleront à toutes les femmes ayant accouché, comme notamment «les couches».

«Levez la main si vous ne saviez pas que vous changeriez aussi vos propres couches !», a écrit le mannequin américain sur son compte Instagram en légende d’une photo où elle pose fièrement en sous-vêtements.

«ce n'est pas seulement des arcs-en-ciel et des papillons !»

«Après toutes ces années dans la mode, je n'aurais jamais pu deviner que les sous-vêtements jetables seraient mon vêtement préféré mais nous y sommes !», a poursuivi la maman de 32 ans qui souhaite faire évoluer les mentalités.

«Personne ne parle jamais de récupération et de guérison des jeunes mamans. Je voulais vous montrer que ce n'est pas seulement des arcs-en-ciel et des papillons ! Ça a été difficile. (...) C'est incroyable les obstacles auxquels nous sommes toujours confrontées pour parler de ce que les femmes traversent vraiment.», a-t-elle conclu en espérant que son message honnête et transparent aide à libérer la parole des jeunes mamans, mais avant tout de ces femmes, qui doivent non seulement apprendre à élever un enfant, mais aussi s'accepter dans un nouveau corps.