Booba est de retour sur Instagram

Quelques jours après avoir été banni d’Instagram pour avoir enfreint les règles d’utilisation, Booba est (presque) de retour sur son réseau social de prédilection.

En effet, son nouveau compte officiel, qui conserve le même nom que l’ancien, est géré par l'agence d'artistes LOUVE, la société d’Anne Cibron, manageuse du rappeur depuis 2002. «Ce compte est administré par LOUVE. Booba ne publie pas sur ce compte», est-il précisé.

Un nouveau compte Instagram, qui, contrairement au précédent, se veut plus professionnel. Fini donc les publications ironiques, les vidéos décalées, et les clashs avec les autres rappeurs. Une première photo en noir et blanc a déjà été publiée où B2O apparaît de dos. Une vidéo de l’instagrameur Golozer91 figure également sur sa page, suivie à cette heure par plus de 123.000 abonnés.

Sans suprise, cette nouvelle n'a pas manqué de faire réagir les fans du rappeur, qui attendaient son retour avec impatience. «Tu nous a super manqué le Duc», «Booba c’est le phœnix», «On revient plus fort», «Retour du patron», pouvait-on notamment lire dans les commentaires.

Quelques heures avant la suppression de son compte, le 30 janvier dernier, Booba avait prévenu ses 4,6 millions d’abonnés. «Apparemment c’est mon dernier post ! Instagram ferme mon compte définitivement à 16h. Merci pour votre soutien la piraterie n'est jamais finie», avait-il écrit.