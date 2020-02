Meghan Markle veut remettre le Prince Harry au régime et à la musculation

Après avoir rejoint le Canada suite à l’annonce fracassante de leur décision de s’éloigner de leurs obligations royales, Meghan Markle et le prince Harry ont pour projet d’acheter une maison à Los Angeles. Mais la jeune femme aimerait, selon une source, que l’apparence physique de son mari soit plus athlétique.

Le site Radar, qui cite un proche du couple, explique que Meghan Markle trouverait que son compagnon s’est un peu laissé aller ces derniers temps.

Après avoir mis de l’ordre dans son assiette, en lui faisant manger une nourriture plus saine, l’épouse du prince Harry, qui a été actrice dans la série «Suits», aimerait en effet qu’il fasse bonne impression devant ses amis d’Hollywood.

«Il a pris quelques kilos ces derniers temps, en particulier autour du visage, et Meghan lui a ordonné de faire attention», a déclaré la source proche du couple. «Cela signifie qu'il doit retourner à la salle de sport, réduire les glucides et faire du sport avec un entraîneur tous les deux jours au moins», a-t-il encore expliqué.

En revenant aux Etats-Unis, le couple va en effet côtoyer le gratin d’Hollywood, avec des stars comme Jennifer Aniston ou encore George et Amal Clooney. «Elle veut qu'ils ressemblent à un million de dollars lorsqu'ils se présentent à dîner avec des gens comme George et Amal, alors il devra aussi travailler sur son style et refaire sa garde-robe», a encore assuré cette même source.