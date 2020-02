Rose McGowan attaque vivement Natalie Portman sur son engagement féministe aux Oscars

Elle n’a pas mâché ses mots. Dans un long post sur Facebook, Rose McGowan a vivement critiqué la tenue portée par Natalie Portman lors de la cérémonie des Oscars, remettant en cause son engagement féministe.

Dimanche soir, Natalie Portman a marqué la soirée événement en foulant le tapis rouge vêtue d’une cape noire sur laquelle elle avait fait broder les noms des réalisatrices qui n’ont pas été sélectionnées par l’Académie dans la catégorie «meilleur réalisateur». Une manière pour l’actrice de «Black Swan» de dénoncer le manquer de diversité de cette édition 2020.

Une prise de position qui a ulcéré Rose McGowan, l’une des premières à avoir dénoncé Harvey Weinstein. L’actrice a ainsi fustigé «ce genre de protestation célébrée par les grands médias pour son courage». «Courageux ? Non, loin s'en faut. Plutôt une actrice qui joue la comédie et se fait passer pour quelqu'un d'engagé. Comme tant d'autres», a-t-elle souligné.

Et de poursuivre : «je trouve l’activisme de Natalie Portman profondément offensant pour ceux qui font vraiment le travail. Je n’écris pas cela avec amertume. J’écris par dégoût». Rose McGowan s’adresse ensuite directement à sa «collègue » : «Natalie, tu as travaillé avec deux réalisatrices au cours de ta très longue carrière - l'une d'entre elles, c'était toi. Tu as une société de production qui a employé précisément une réalisatrice, toi».

L’actrice de Charmed estime également que Natalie Portman, ainsi que les autres actrices «de l’élite», sont «le problème» de la cause féministe.

«Je te désigne en particulier car tu es la dernière d’une longue liste d’actrices qui prétendent être des femmes qui se préoccupent des autres femmes. Des actrices qui, soi-disant, se battent pour les femmes, mais ne font en réalité pas grand-chose», poursuit-elle encore.

Natalie Portman lui répond

De son côté, Natalie Portman lui a répondu dans un communiqué. Elle admet ainsi qu’elle ne méritait pas d’être qualifiée de «courageuse», terme qu’elle «associe» plutôt «aux femmes qui ont témoigné au procès d’Harvey Weinstein».

«Il est vrai que je n’ai fait que quelques films avec des femmes. Au cours de ma longue carrière, je n’ai eu la chance de travailler avec des réalisatrices que quelques fois», pour des films, des publicités ou des cours métrages, explique-t-elle, citant Marya Cohen, Mira Nair, Rebecca Zlotowski, Anna Rose Holmer, Sofia Coppola, Shirin Neshat.

Natalie Portman souligne ensuite les difficultés pour les femmes de réaliser des films, listant les nombreux obstacles auxquels elles doivent faire face. Mais «j’ai essayé et je continuerai d’essayer», conclut-elle.