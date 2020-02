Charlotte Gainsbourg diffuse des affiches dans New York pour retrouver son chat

«Gros chat mâle. Grands yeux jaunes. Aperçu pour la dernière fois entre la 5ème et la 6ème avenue». Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ont diffusé un avis de recherche pour retrouver leur chat à New York.

Dans tout le quartier de Greenwich Village, ils ont collé des affiches avec des photos de «Milo», leur British Shorthair de 8 ans. «Chère New York, je vous prie de m'aider à retrouver mon bien-aimé Milo. Nous ferions n'importe quoi pour l'avoir de nouveau parmi nous», écrit Charlotte Gainsbourg sur l'affiche, à côté d'une photo d'elle glamour en noir et blanc.

Le couple d'acteurs stars du cinéma français vit depuis plusieurs années à New York. Le 15 janvier dernier, leur chat se serait échappé de leur appartement. Comme dans le film de Cédric Klapisch, Chacun cherche son chat, le couple espère retrouver l'animal de compagnie grâce au bouche-à-oreille.

Le numéro de contact utilisé pour Charlotte Gainsbourg renvoie à Clara Dingle, son assistante. «Nous craignons que Milo soit chez quelqu'un d'autre», explique-t-elle au média people américain Page Six. L'avis de recherche a été relayé sur les réseaux sociaux par des New-Yorkais.

Passed by the Charlotte Gainsbourg missing cat poster on the way home from an event tonight: pic.twitter.com/M2pYM4rioR

— Alejandra Ramos (@alwaysalejandra) February 14, 2020