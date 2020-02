Vanessa Bryant fait une déclaration d'amour déchirante à Kobe Bryant pour la Saint-Valentin

C'était sa première Saint-Valentin sans l'amour de sa vie. Près de trois semaines après la mort de Kobe Bryant, sa veuve Vanessa Bryant lui a fait une déclaration déchirante.

Le 26 janvier dernier, l'ancien champion de NBA est décédé dans un accident d'hélicoptère avec sa fille Gianna, un espoir du basket féminin. Le drame a secoué les fans de sport du monde entier.

SON «VALENTIN POUR TOUJOURS»

Vanessa Bryant a posté sur Instagram une photo de Kobe et elle en amoureux, avec les paroles de la chanson Tell me, par la chanteuse hip-hop Lauryn Hill : «Alors que je pourrais souffrir, je n'en ai pas envie et j'affronte ce qui vient. Parce qu'il est tout ce que j'ai. Et dis lui que j'ai besoin de lui. Dis-lui que je l'aime...».

A 38 ans, elle entame un difficile processus de deuil. «Tu resteras mon Valentin pour toujours, je t'aime tant. Tu me manques pendant ces vacances que tu adorais. Je t'aime pour toujours. J'envoie des baisers à toi et à Gigi au paradis. Joyeuse Saint-Valentin mes bébés. Avec tout mon amour, votre boo-boo» écrit-elle avec émotion, dans la publication. La star de télé-réalité Khloé Kardashian lui répond : «Je t'aime V ! Ton amour va durer pour toujours et à jamais.»

des adieux en toute intimite

Une célébration publique est prévue le 24 février pour rendre hommage à Kobe Bryant. Les corps ont été inhumés lors d'une cérémonie privée, en toute intimité cette semaine près de Los Angeles.

Kobe Bryant et Vanessa Bryant ont eu ensemble trois autres enfants: Natalia (17 ans), Bianka (3 ans) et Capri (7 mois).