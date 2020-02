Diam's ouvre une agence de voyages religieux

Diam’s a révélé son nouveau projet professionnel : elle lance une agence de voyages.

C’est sur son compte Instagram que l’ancienne rappeuse a annoncé l’ouverture d’«Hégires Voyages», une agence spécialisée dans l’organisation de voyages religieux à la Mecque.

«Depuis deux ans, je passe énormément de temps à Médine, cette ville si chère au cœur des croyants. Depuis mon premier voyage dans les lieux saints, je nourris un rêve : celui d’ouvrir ma propre agence de voyages et d’offrir à mes frères et sœurs la possibilité de venir faire la Omra (le pèlerinage, ndlr) dans les meilleures conditions, en toute confiance et en toute sérénité», explique-t-elle.

Mélanie Georgiades (de son vrai nom), détaille par la suite les différentes formules proposées par son agence, qui proposera son premier voyage dès le mois de mars.

Présente au côté des voyageurs

Diam’s ne se contentera pas d’un travail d’organisation puisqu’elle sera présente avec ses clients pendant leur séjour à Médine : «Je viendrai à votre rencontre et serai à vos côtés durant la Omra à la Mecque afin de partager avec vous mon expérience et je l’espère des moments forts sur place». «Sachez que c’est un point qui me tient particulièrement à cœur», souligne-t-elle.

Depuis plusieurs mois, l’ancienne rappeuse évoquait un important projet en cours, sans en dévoiler la teneur. Plusieurs rumeurs avaient évoqué diverses hypothèses, notamment une reconversion dans le design. Diam’s n’a pas manqué de commenter ces rumeurs, affirmant avoir «tout entendu» à son sujet «depuis des mois». «La seule réalité c’est que j’ouvre une agence. Et ça c’est PAS UNE FAKE NEWS», conclut-elle.