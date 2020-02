Les Pussycat Dolls de retour 15 ans après leurs débuts

Le girls band américain a mis le feu. Quinze ans après leur début, les Pussycat Dolls se sont retrouvées ce samedi 22 février sur la scène du club G-A-Y à Londres.

La leader du groupe, Nicole Scherzinger, âgée aujourd'hui de 41 ans, et les quatre autres poupées Kimberly Wyatt, Ashley Roberts, Jessica Sutta et Carmit Bachar, se sont retrouvées le temps d’une soirée pour célébrer les quinze ans de la sortie de leur premier album baptisé «PCD».

«Se produire au G-A-Y London a été l'une des expériences les plus magiques que nous ayons jamais vécues !! Il y avait une énergie absolument incroyable et cela nous a encore plus excité pour la tournée !!!», peut-on lire sur le compte Instagram officiel des Pussycat Dolls.

Mais elles ne comptent pas s’arrêter là. En effet, les cinq chanteuses et danseuses aux chorégraphies aussi sexy que millimétrées, qui ont marqué les années 2000 avec des titres culte tels que «Buttons» et «When I grow up», partiront en tournée au mois d'avril au Royaume-Uni et en l'Australie. Un come-back que leurs fans attendaient avec impatience.