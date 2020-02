Keen'V annule sa tournée, faute de spectateurs

C’est une énorme déception pour ses fans. Le chanteur Keen’V a été contraint d’annuler presque toutes les dates de sa tournée «Thérapie Tour» dans l’Hexagone, faute de spectateurs.

L’interprète de «J’aimerais trop» et de «A l’horizontale» a annoncé la nouvelle dans une vidéo postée sur son compte Instagram ce lundi 24 février.

«Je fais cette petite vidéo pour vous informer que le «Thérapie Tour» n’aura malheureusement pas lieu. Vous n’avez pas été au rendez-vous, le projet ne vous a pas plu», a déclaré l’artiste de 27 ans avec une émotion palpable dans sa voix.

«Au bout de la cinquième tournée en six ans à guichets fermés, c’était peut-être la tournée de trop, c’était peut-être trop ambitieux. Je suis le premier déçu. On a énormément travaillé pour vous proposer un beau show», a-t-il poursuivi.

Si toutes ses dates prévues en mars et en avril seront annulées, Keen’V a néanmoins indiqué que son concert au Zénith de Rouen, le 3 avril prochain, serait maintenu, «parce que c’est la maison», avant de préciser que le show sera modifié : «On va en faire un truc qui dure plus longtemps», a assuré le chanteur.

Enfin, il a annoncé qu’il allait se couper des réseaux sociaux «quelque temps» pour éviter de lire la déception de ses fans. «Ma déception est déjà immense, et la vôtre va me faire encore plus de mal», a-t-il confié avec de conclure : «je vous aime».

Mais que les fans se rassurent, Keen’V a promis de revenir «plus fort de cet échec plus motivé avec un projet qui vous plaira plus», peut-on lire en légende de sa vidéo.