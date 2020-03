Kanye West et Kim Kardashian célèbrent une messe «Sunday Service» surprise à Paris

C'est ce qui s'appelle voler la vedette à la Fashion Week. Ce dimanche 28 février, Kanye West a donné un concert surprise au théâtre des Bouffes du Nord, dans le Xe arrondissement de Paris, avec sa célèbre troupe de gospel.

Pour éviter la foule, l'équipe du rappeur n'a divulgué l'information que quelques heures avant le concert-messe, où n'étaient conviés que des journalistes et stars de la mode, parmi lesquelles Olivier Rousteing, le directeur artistique de la maison Balmain.

«Merci Kanye pour cette matinée magique. Tu as apporté la vibe dont nous avions tous besoin et a à nouveau fait de Paris la Ville Lumière», a écrit le styliste français sur sa page Instagram.

Here for @Kanye #SundayService in Paris at Bouffes du Nord. #pfw pic.twitter.com/3NQao8MYcY

— @Booth (@Booth) 1 mars 2020