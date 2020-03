EnjoyPhoenix assume son acné avec une nouvelle photo d'elle au naturel

La célèbre blogueuse et youtubeuse EnjoyPhoenix continue d'assumer son acné au grand jour. Elle a partagé, dimanche 1er mars, une nouvelle photo d'elle au naturel, sur son compte Instagram.

EnjoyPhoenix, de son vrai nom Marie Lopez, combat toujours son acné mais apprends à vivre avec. Tel est le message qu'elle souhaite passer à ceux qui la suivent par millions sur ses réseaux sociaux. «Ouais, l’acné ça craint, mais en même temps j’ai beau me battre tous les jours et chercher des solutions, la meilleure chose à faire c’est encore d’apprendre à s’accepter, et ça demande du travail, de la patience, et du soutien», écrit la jeune femme de 24 ans sur sa publication.

Un message qu'elle a accompagné des hashtags : « #SKINPOSITIVITY », « #ACNEPOSITIVITY » ou encore « #CESTLAVIE », qui démontrent de la «positive attitude» d'EnjoyPhoenix qui compte plus de 3 millions d'abonnées sur Youtube.

source de témoignages

Il y a 42 semaines, Marie Lopez partageait sur son compte Instagram ses premières photos au naturel, dévoilant alors à ses abonnés sa peau acnéique. La jeune femme de 24 ans avait accompagné ces photos d'un message émouvant : «J'ai pris mon courage à deux mains pour poster ces photos, parce que j'en avais marre de me cacher et je veux que vous puissiez vous reconnaître en moi, si vous aussi vous avez un complexe qui vous bouffe la vie».

Et ça n'avait pas raté. De nombreuses et nombreux internautes avaient réagi à ce post, partageant, à leur tour, leur histoire. A cette heure, la publication compte 658.333 likes et a été saluée par de nombreuses personnalités comme la fitgirl Sissy Mua et la blogueuse Noholita. Depuis, Marie Lopez a publié, sur sa chaîne Youtube, différentes vidéos à ce sujets, telles que «Comment je camoufle mon acné» ou encore «Mon combat contre l'acné». Des photos, messages ou encore vidéos partagés par la blogueuse et youtubeuse, dans lesquels beaucoup de femmes et d'hommes ont probablement pu trouver du réconfort.