Meghan Markle : bientôt dans un costume de super-héroïne ?

Meghan Markle pourrait bientôt se retrouver à l’affiche d’un prochain blockbuster.

C’est en tout cas ce à quoi elle aspire selon les informations du Daily Mail. Son agent, Nick Collins, rechercherait activement un rôle de «super-héroïne» pour la maman de 38 ans.

La femme du prince Harry envisagerait de jouer dans un «grand film», précise le site du journal britannique, afin de relancer de sa carrière d’actrice et suivre les traces d’actrices de renom telles que Scarlett Johansson. La duchesse de Sussex aurait d'ailleurs déjà prévu une série de réunions à Hollywood.

Son agent a précisé que Meghan Markle est «disponible et ouverte aux meilleures offres», avant d'ajouter, «Presque toutes les grandes actrices, dont Scarlett Johansson, Jessica Alba, Margot Robbie, Jennifer Lawrence et Halle Berry, ont joué dans un film de super-héros. Ils ont les plus grandes superproductions du monde. Et c'est ce que veut Meghan Markle».

Lors des préparatifs du mariage royal, le prince Harry aurait déclaré : «Ce que Meghan veut, Meghan obtient». Il ne serait donc pas impossible de voir prochainement la jeune femme vêtue d’une cape.