La petite soeur de Marine Lorphelin, Miss France 2013, sacrée Miss Saône-et-Loire 2020

Son nom ne vous est sûrement pas inconnu. Lou-Anne Lorphelin, 22 ans, a été élue Miss Saône-et-Loire samedi soir à Paray-le-Monial. Huit ans auparavant, c’est sa grande sœur, Marine Lorphelin, qui remportait ce titre, avant d’être sacrée Miss France 2013.

La jeune femme n’avait pourtant pas envisagé une carrière de Miss. Après une classe préparatoire à Lyon, elle se dirige vers des études de management à Grenoble, et a décroché un stage dans un grand groupe de cosmétique à Paris. «C’est vraiment la première année que j’ai l’occasion de le faire, mes études ne me le permettaient pas avant. J’ai pris la décision seule et, pour la petite anecdote, ma famille et ma sœur n’ont appris ma candidature que la veille du casting ! Même si Marine savait que j’y réfléchissais depuis quelques jours» confie-t-elle dans une interview accordée à Mâcon Infos.

Déjà tout le potentiel pour devenir Miss Bourgogne... C'est en tout cas ce que je souhaite à la sublime Lou-Anne Lorphelin qui vient d'être élue ce soir Miss Saône et Loire 2020 #MissBourgogne #MissFrance @MarineLorphelin pic.twitter.com/5zovkHkdD3 — Miss Marine Lorphelin (@marinexcamille) March 7, 2020

Elle assure que «ce n’est pas un rêve de petite fille», et que son choix de participer à l’élection de Miss Saône-et-Loire est le fruit d’une longue réflexion. «J’ai appris à connaître ce milieu avec ma sœur, j’ai rencontré des miss, discuté avec elles, mais je n’ai jamais eu l’objectif d’être miss. J’ai d’ailleurs toujours dit "je veux faire mes études et puis c'est tout !"»

Épaulée par sa famille, et sourtout sa grande soeur Marine Lorphelin, la jeune femme participera donc à l’élection de Miss Bourgogne le 3 octobre prochain à Chalon-sur-Saône.