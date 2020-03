La chanteuse Angèle s'indigne face à la couverture de «sexiste» d'un magazine qui lui est consacrée

La chanteuse belge Angèle s’est indignée sur les réseaux sociaux face à la couverture de Paris Match de ce jeudi qui lui est consacrée. Elle dénonce une photo choisie sans son consentement, et des propos «sexistes», qui la «décrédibilisent».

«Génération Angèle. Subversive mais pas agressive». Angèle, vêtue d’un tailleur rose bonbon, prend la pose devant l’objectif, le sourire en coin. Le titre et le cliché qu’a choisi Paris Match n’ont pas manqué de faire réagir la chanteuse en story Instagram, qui assure n’avoir jamais validé cette photo :

«Au-delà du fait qu’ils vendent cette photo en couverture sans mon consentement, en considérant que je n’ai pas mon mot à dire, ils rallient mon image, mon nom et toute une "génération" carrément dans la case d’une jeune fille (en rose) qui ose donner son avis (donc "subversive"… il en faut peu hein) mais sans être "agressive".»

Ces mots font évidemment référence à l’engagement féministe de la chanteuse. Elle poursuit avec ironie «Oulala, heureusement que je ne fais pas partie de ces VILAINES féministes VIOLENTES et HYSTÉRIQUES. Parce que ok on l’ouvre, mais en restant jolies et polies svp hein.»

Captures d'écran de la story Instagram d'Angèle [angele_vl / Instagram]

Elle finit par citer un passage de l’article qui lui est consacré à l’intérieur du magazine : «Angèle dénonce sans crier, s’affirme féministe sans s’exhiber, parle rap sur un ton de princesse Disney». «Plus décrédibilisant et sexiste, tu meurs» conclut-elle.