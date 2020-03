Ben Affleck et Ana de Arma complices sur les plages du Costa Rica

Les rumeurs se confirment. Ben Affleck et la James Bond Girl Ana de Arma seraient bien en couple, comme le révèlent notamment des photos prises, le samedi 10 mars, au Costa Rica.

Ils ont été grillés lors de leur escapade en amoureux. D'abord vus à l'aéroport de La Havane à Cuba, d'où la jeune femme de 31 ans est originaire, puis aperçus complices et tactiles sur des photos publiées par TMZ au Costa Rica, leur idylle ne fait plus aucun doute. D'autant plus, qu'une source avait confessé : «Ils sont indiscutemment en couple», au People Magazine, le 8 mars.

Ben Affleck and new girlfriend Ana de Armas can't hide their love as they stroll barefoot on the beach during romantic Costa Rica getaway https://t.co/9Z2N5ATtGz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 12, 2020

Une histoire qui durerait depuis plusieurs mois déjà puisqu'en janvier dernier, un fan assurait les avoir repérés dans un bar. En effet, le couple se serait rencontré lors du tournage de Deep Water, un thriller érotique où ils incarnent un couple marié, qui sortira en fin d'année aux Etats-Unis.

Si Ana de Armas n'a pas d'enfants, l'acteur et réalisateur américain de 47 ans est déjà un père aguerri : Samuel (8 ans), Seraphina (11 ans) et Violet (14 ans). Tous ayant comme mère son ex-femme Jennifer Garner. En revanche, la Cubaine avait également été mariée, entre 2011 et 2013, à l'acteur espagnol Victor Marc Clotet.

L'heureuse élue apparaîtra bientôt sur nos écrans, puisqu'elle incarne la James Bond Girl de «No time to die» (Mourir peut attendre), le prochain 007. La sortie du film avait cependant été repoussée de quelques mois, à cause de l'épidémie de coronavirus.